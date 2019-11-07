СБУ открыло дело о вывозе угля из оккупированного Донбасса

Об этом со ссылкой на Naviny.by сообщает БизнесЦензор.

Как следует из информации на сайте Единого реестра судебных решений Украины, в октябре Шевченковский районый суд Киева наложил арест на денежные средства в размере $79 тысяч и расписку, которую нашли в ходе обыске в офисе компании "Мегапром".

Владельцы и должностные лица этой и других компаний, как было установлено в ходе досудебного расследования, по предварительному сговору с представителями предприятий и группировкой "ДНР", используя производственные мощности шахт на территории Донецкой области, организовали незаконную добычу, поставки и реализацию угля.

Полученные от продажи наличные деньги направлялись на финансирование незаконных вооруженных формирований, а также для дальнейшей незаконной добычи и поставок угля, сказано в судебных документах.

Дело заведено по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или терростической организации). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В материалах дела упоминаются две белорусские компании, которые фигуранты дела использовали в качестве транзитеров для поставок угля наряду с фирмами из Польши, Чехии, Великобритании, России, Украины. Речь идет об ООО "ЭколайнСистемс" и ООО "Экойл Кемикл".

Согласно выписке из Минюста Беларуси, "ЭколайнСистемс" было зарегистрировано в Минске в апреле 2017 года с уставным фондом в 100 белорусских рублей. Компанией на паритетной основе владеют Дмитрий Хвесько и Эдуард Богданчук.

"Экойл Кемикл" было зарегистрировано в Полоцком райне в январе 2014 года с уставным фондом в 150 белорусских рублей. Стопроцентным владельцем этой компании является Евгений Данишевский. Человек с таким именем и фамилией проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против бывшего заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Волкова, которому дали 8 лет колонии за взятки, полученные от бывшего менеджера компании "Терра", учрежденной и возглавляемой Данишевским. Позже компания "Терра" была переименовала в "НовобитИнвест".

"НовобитИнвест" вместе с "Экойл Кемикл" входят в тройку лидеров по постакам каменного угля в Украину. Согласно данным украинской таможенной статистики, за первое полугодие этого года две компании отгрузили более 600 тысяч тонн угля, что составило около 60% всех поставок. "ЭколайнСистемс" экспортировала в Украину более 50 тысяч тонн каменного угля.

Как сообщал БизнесЦензор, добытый на оккупированной территории Донбасса антрацит Россия поставляет 19 странам мира.

Ранее министр оккупированных территория Вадим Черныш заявлял, что Россия поставляет уголь из оккупированных территорий Донбасса в Турцию и Евросоюз.

Согласно расследованию "Радио Свобода", реальные рычаги управления экономикой на территории оккупированной части Донецкой области теперь окончательно в руках структуры "Внешторгсервис", которую связывают с беглым Сергеем Курченко.