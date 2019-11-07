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07.11.19 13:36

Дочерняя компания ArcelorMittal в России закрыла представительство в Киеве

Российское ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток", дочернее предприятие мирового концерна ArcelorMittal в России, производитель и поставщик черного и нержавеющего металлопроката на территории РФ, закрывает свое представительство в Киеве.

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Как сообщается в объявлении компании, опубликованном в газете "Урядовый курьер" в четверг, представительство закрывается на основании соответствующего приказа ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" от 6 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" зарегистрировано в РФ 28 мая 2009 года, занимается поставками металлопроката. Генеральный директор – Матхур Анураг.

Напомним, ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

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