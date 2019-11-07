Дочерняя компания ArcelorMittal в России закрыла представительство в Киеве

Как сообщается в объявлении компании, опубликованном в газете "Урядовый курьер" в четверг, представительство закрывается на основании соответствующего приказа ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" от 6 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" зарегистрировано в РФ 28 мая 2009 года, занимается поставками металлопроката. Генеральный директор – Матхур Анураг.

Напомним, ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".