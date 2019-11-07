Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно обновленному прогнозу, ВВП еврозоны увеличится на 1,1% в 2019 году по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,2%. Рост в 2020 и 2021 году составит 1,2%, тогда как предыдущий прогноз, опубликованный в июле, предусматривал подъем экономики в 2020 году на 1,4%.

Согласно прогнозу, рост ВВП 27 стран Европейского союза составит 1,4% в 2019, 2020 и 2021 году. Оценка подъема на 2020 год пересмотрена с 1,6%.

ЕК отмечает, что, сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях США и Китая и высокая степень неопределенности, особенно в сфере торговли, ударили по инвестициям, производственному сектору и международной торговле.

Поскольку рост мирового ВВП, как ожидается, останется слабым, темпы расширения экономики в Европе будут зависеть от устойчивости секторов, в большей степени ориентированных на внутренний рынок. В свою очередь, их состояние будет зависеть от рынка труда и благоприятных финансовых условий, а в ряде стран - от мер поддержки в налогово-бюджетной сфере.

"До сих пор европейская экономика демонстрировала устойчивость на фоне менее благоприятных внешних условий", - сказал замглавы ЕК по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, слова которого приводятся в докладе.

"Однако в дальнейшем нас ждет непростая ситуация: период существенной неопределенности, связанный с торговыми конфликтами, рост геополитической напряженности, сохраняющаяся слабость производственного сектора и Brexit. Я призываю все страны ЕС с высоким уровнем государственной задолженности придерживаться разумной бюджетной политики", - сказал Домбровскис.

Прогноз для ВВП Германии был ухудшен - до 0,4% в 2019 году против ожидавшихся ранее 0,5%. В следующем году, как ожидается, подъем ускорится до 1,0%, однако он будет ниже предыдущего прогноза на уровне 1,5%. Рост ВВП Германии в 2021 году, согласно прогнозу, также составит 1,0%.

Во Франции Еврокомиссия ожидает роста экономики на 1,3% в текущем и следующем году и на 1,2% - в 2021-м, в Италии - на 0,1%, 0,4% и 0,7% соответственно, в Испании - на 1,9%, 1,5% и 1,4%.

Максимальные темпы роста экономики в текущем году прогнозируются в Ирландии (+5,6%), а также на Мальте (+5,0%) и в Венгрии (+4,6%).

Инфляционное давление, согласно прогнозу ЕК, останется сдержанным в течение двух следующих лет. Инфляция в еврозоне, как ожидается, составит 1,2% в текущем и следующем году, а в 2021-м повысится до 1,3%.

Инфляция в странах ЕС, согласно прогнозу, составит 1,5% в 2019 и 2020 году и достигнет 1,7% в 2021 году.