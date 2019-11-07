Окружение Кононенко потеряло литиевое месторождение в Донецкой области, – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Соответствующая информация была внесена в Единый госреестр в конце августа.

Михаил Жернов прописан в оккупированном Донецке, он управляющий партнер инвестиционной компании Millstone & Co. (Польша), которая работает на рынке M&A (слияний и поглощений).

Сейчас бенефициаром компании указанный поляк Роберт Квятковский. Но в прошлом году, когда польская компания стала владельцем "Телерадиокомпания "Погода ТВ", ее бенефициаром был указан Жернов. ТРК "Погода ТВ" имела лицензии на вещание телеканала Business, который СМИ связывали с экс-первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым. В июле 2018 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил телеканала действие лицензии на цифровое вещание.

Позже "Телерадиокомпания "Погода ТВ" изменило название на "ТВИ.Т2". Также новые владельцы телеканала Business через ООО "Тви.сат" стали владельцами лицензии на спутниковое вещание телеканала TVi.

По данным СМИ, инвестором рестарта TVi в 2018 году был бизнесмен Виталий Кропачев, который имел общий интерес в сфере энергетики с экс-народным депутатом Игорем Кононенко. Тогда телеканал возглавил Дмитрий Носиков, которого беглый экс-нардеп Александр Онищенко называл медиаменеджером Кононенко.

Поляк Роберт Квятковский после покупки телеканалов в Украине признался, что это первый опыт Millstone&Co. по инвестициям в телевидение. После президентских выборов телеканал TVi прекратил вещание из-за якобы проблемы с лицензией.

"Петро-Консалтинг" стало владельцем спецразрешения на добычу лития на Шевченковском месторождении без конкурса в феврале 2018 году. Тогда учредителями фирмы были Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева, руководителем - Игорь Коломиец.

Программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" в "Петр-Консалтинг" сообщили, что директором фирмы работает Тарас Игнащенко - сын Владимира Игнащенко, советника министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Игнащенко-старший является соседом первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко - бизнес -партнера Петра Порошенко. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны".

В мае 2018 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в незаконной выдаче спецразрешения "Петро-Консалтинг", но судебный реестр не содержит информации о движении этого расследования. Также прокуратура проиграла административный спор за специальное разрешение в судах (первая и апелляционная истанции), ныне жалоба прокуратуры находится на рассмотрении кассации.