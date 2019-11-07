БизнесЦензор

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07.11.19 10:00

В газовых тендерах "Нафтогаза" за средства ЕБРР смогут принять участие 11 компаний

Европейский банк реконструкции и развития опубликовал перечень поставщиков газа, которые получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций "Нафтогаза" в 2019 году.

нафтогаз

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:

- CEZ a.s (Чешская республика);

- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великоритания);

- Alpiq Energy SE (Чешская республика);

- MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);

- Axpo Solutions AG (Швейцария);

- DXT Commodities SA (Швейцария);

- EDF Trading Limited (Великобритания);

- Uniper Global Commodities SE (Германия);

- RWE Supply and Trading GmbH (Германия);

- ENGIE SA (Франция);

- Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

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