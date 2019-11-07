Украина увеличила экспорт масличных культур на 23%

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра "Институт аграрной экономики" сообщает БизнесЦензор.

По его словам, по результатам 9 месяцев текущего года лидирующую позицию по объемам экспорта товаров этой группы занимает рапс. Его продали за границу 2,3 млн тонн на сумму $911 млн.

Экспортные поставки более 2,1 млн тонн сои принесли отечественным агропроизводителям выручку в $683 млн. Стоимость экспорта 71 тыс. тонн семян подсолнечника составила более $29 млн.

Характерным признаком января-сентября 2019 года стало дальнейшее усиление европейского вектора в отечественном экспорте масличных культур. В общем страны - члены ЕС закупили в Украине около 63,9% продукции этой группы.

Германия, которая в прошлом году впервые за последние годы возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинских масличных, уверенно удерживает лидирующую позицию. Ее доля в общем экспорте этой продукции составила 18,7%. За девять месяцев 2019 эта Германия закупила украинских масличных культур на сумму $312 млн.

Вплотную к ней приблизились Турция (16,4%) и Бельгия (13,5%). Ощутимо меньше закупки масличных культур осуществляют Нидерланды (9,7%), Египет (7,3%), Франция (7,1%), Беларусь (5,1%) и Польша (4,7%).

Суммарная доля этих восьми стран в отечественном экспорте превышает 82%.

В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала жиров и масла на $3,331 млн, что на 3,9% больше прошлогодних показателей за соответствующий период.

Основным экспортным товаром этой группы является масло подсолнечное. Ее продали на рынки стран мира на сумму $3 млрд - на $100 млн больше, чем за девять месяцев 2018 года.

Доминирующим покупателем жиров и масел украинского производства традиционно выступает Индия, которая с 2015 года наращивает объемы закупок подсолнечного масла. За девять месяцев этого года ее доля в структуре украинского экспорта этого вида продукции составила 31,3%, отметил эксперт.

Остальные страны-импортеров заметно уступают Индии по стоимостным объемам закупок: Китай - 15,3%, Нидерланды - 10,1%, Испания - 6,1%, Ирак - 5,9%, Италия - 5,8% и Польша - 3,6%. Совокупно на эти страны приходится около 78% стоимости экспорта масел и жиров из Украины.