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07.11.19 08:23

Суд остановил производство по делу о поручительстве Коломойского по кредитам "Приватбанка", – СМИ

Киевский апелляционный суд остановил производство о разрыве личных поручительств Игоря Коломойского перед НБУ по кредитам рефинансирования на 9,2 млрд грн, которые были выданы "ПриватБанку" до национализации.

коломойский

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство "Приватбанка", которое поддержал НБУ, чтобы соответствующее производство остановили до вынесения решения в деле по отмене национализации "Приватбанка". Решение о разрыве личного поручительства было принято Печерским районным судом ночью 20 апреля в канун голосования во втором туре президентской гонки.

Как известно, правительство и НБУ обжалуют в Шестом административном апелляционном суде решение Окружного админсуда от 18 апреля о признании недействительной национализации "Приватбанка".

Напомним, что 17 октября Хозсуд по аналогичной причине приостановил производство по делу о признании недействительным договора купле-продажи "ПриватБанка" Минфину в процессе национализации.

Аналогичное ходатайство подавал и Коломойский, которые удовлетворил суд. Но он попросил приостановить производство до вынесения решения Хозсудом, который также рассматривает дело о разрыве этих же личных поручительств Коломойского.

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