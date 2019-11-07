Суд остановил производство по делу о поручительстве Коломойского по кредитам "Приватбанка", – СМИ

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство "Приватбанка", которое поддержал НБУ, чтобы соответствующее производство остановили до вынесения решения в деле по отмене национализации "Приватбанка". Решение о разрыве личного поручительства было принято Печерским районным судом ночью 20 апреля в канун голосования во втором туре президентской гонки.

Как известно, правительство и НБУ обжалуют в Шестом административном апелляционном суде решение Окружного админсуда от 18 апреля о признании недействительной национализации "Приватбанка".

Напомним, что 17 октября Хозсуд по аналогичной причине приостановил производство по делу о признании недействительным договора купле-продажи "ПриватБанка" Минфину в процессе национализации.

Аналогичное ходатайство подавал и Коломойский, которые удовлетворил суд. Но он попросил приостановить производство до вынесения решения Хозсудом, который также рассматривает дело о разрыве этих же личных поручительств Коломойского.