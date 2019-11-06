Прибыль Администрации морских портов упала на 19%

В то же время чистая прибыль АМПУ за этот период уменьшилась на 296 млн грн, до 1,23 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

В связи с уменьшением чистой прибыли снизился и объем отчислений в государственный бюджет на 444,8 млн грн, до 2,48 млрд грн.

Как отмечается, это обусловлено увеличением финансирования проектов по поддержанию паспортных глубин в портах в 6,7 раза, а также ремонта и восстановления собственного флота в 2,5 раза.

"Благодаря увеличению финансирования проектов по эксплуатационному дноуглублению до 737,9 млн грн за девять месяцев текущего года объем выполненных работ в украинских портах составил более 3,6 млн кубометров. Также АМПУ существенно – до 128,7 млн грн – увеличила финансирование проектов по ремонту собственного флота и восстановлению судов, полученных от госпредприятия "Укрводшлях", для поддержки заявленных глубин на внутренних водных путях", – отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, это сказалось на показателях чистой прибыли АМПУ, однако принятые меры в среднесрочной перспективе позволят увеличить объемы перевозок морским и речным транспортом, а также количество судозаходов в украинские порты.

Согласно сообщению, по итогам девяти месяцев 2019 года на 188,5 млн грн уменьшился объем капитальных инвестиций предприятия, а отсутствие утвержденного финансового плана на 2019 год ограничивает возможности АМПУ по реализации ряда важных проектов общей стоимостью более 500 млн грн.

В частности, речь идет о пятой очереди дноуглубления в акватории Сухого лимана порта "Черноморск"; завершении проектирования и начале работ по реконструкции третьего причала в порту "Мариуполь"; продолжении ремонта транспортной эстакады в Одессе, капитальном ремонте одного из самых мощных землесосов собственного флота АМПУ – Тилигульского, финансировании проектов составления планов территорий украинских морских портов и соответствующего оформлении земельных участков.