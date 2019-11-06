Гончарук надеется сэкономить часть из 3,4 миллиарда на перепись населения

Об этом Гончарук заявил во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Мы пытаемся понять, можно ли получить тот же результат с тем же уровнем качества, но дешевле. Выполнив отдельные расчеты, мы увидели, что сумма, которая ранее закладывалась в 3,4 млрд грн, слишком большая - перепись можно провести значительно дешевле", - сказал Гончарук.

Он добавил, что для оптимизации процесса проведения переписи можно подключить сотрудников "Укрпошты" и других государственных компаний.

По словам Гончарука, методологию Кабинет министров намерен обсуждать в январе, поскольку перепись населения планируется на декабрь 2020 года.

"Это релевантный месяц. Люди, как правило, дома, они приезжают с работы из-за рубежа. Поэтому времени на подготовку к переписи населения в следующем году у нас достаточно", - отметил премьер.

Гончарук также подтвердил намерения Кабмина провести так называемую цифровую перепись населения до конца текущего года.

26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Дубилет также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет намного выгоднее, чем проведение классической переписи населения.