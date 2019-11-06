Зеленский предложил увеличить капитал "Укроборонпрома" для погашения долгов по зарплате

Об этом Владимир Зеленский заявил во время рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности ГК " Укроборонпром" в Харькове, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Погашение задолженности предприятий - участников концерна "Укроборонпром" по заработной плате может быть через пополнение уставного капитала ГК "Укроборонпром", – сказал президент.

Зеленский призвал генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюс провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.

"Премьер-министр должен собрать все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов. Чтобы мы понимали, кто является заказчиком, сколько танков. Почему мы делаем продукцию для Таиланда, а для Украины не делаем? Почему у нас есть замечательные самолеты, замечательные конструкторы, а мы ничего не производим и ничего не летает?", – цитирует пресс-служба главу государства.

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Согласно сообщению, сейчас задолженность на заводах "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" и "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" составляет около 235 млн грн.

В целом по состоянию на 1 ноября задолженность имели 43 предприятия "Укроборонпрома" на общую сумму 463 млн грн.