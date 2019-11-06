СБУ обнаружила канал контрабанды деталей для военных самолетов из Украины в Россию

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовала контрабандные поставки группировка из шести активных участников. Все они имеют право постоянного проживания на территории РФ. Злоумышленники нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности СУ-27 и ТУ-22, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил РФ. Заказчиками поставок были дельцы из России, которые действовали в интересах Минобороны страны-агрессора", - сказано в сообщении.

Запчасти контрабандисты направляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в Россию.

В ходе проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта "Борисполь" сотрудники Службы задержали партию товаров военного назначения. В частности, вычислители дистанционного управления, входящие в состав систем управления самолетов СУ-27, которые участники группировки планировали незаконно вывезти из Украины.

Во время обысков на складских помещениях и по местам жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевых самолетов, подготовленные для контрабандного вывоза.

Согласно сообщению, также выявлена электронная переписка с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки.

"В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие для противодействия сотрудникам спецслужбы", – отмечают в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса .