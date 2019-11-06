Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 22%

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

На международных рейсах за указанный период пассажиропоток составил 12,15 млн человек (рост на 23,7%), на внутренних – 924 тыс. (рост на 8,3%).

Количество рейсов за январь-октябрь 2019 года составило 94,57 тыс. на прилет/вылет, что на 16,3% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 83,36 тыс. (+18,4%), внутренних – 11,21 тыс. (+2,6%).

В том числе в октябре пассажиропоток "Борисполя" составил 1,45 млн человек, что на 22,3% больше, чем в октябре 2018 года. При этом на международных рейсах пассажиропоток составил 1,35 млн чел. (+23,7%), а на внутренних – 92,8 тыс. (+4,4%).

Количество рейсов за октябрь 2019 года составило 10,15 тыс. на прилет/вылет, что на 17,6% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 9,02 тыс. (+20,1%), внутренних – 1,12 тыс. (+0,8%).

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Как сообщалось, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Министерства инфраструктуры в авиационной сфере в связи с приказом ведомства о преференциях на аэронавигационное обслуживание (АНО) международного аэропорта "Борисполь".

В частности, приказом Мининфраструктуры в июне 2019 года №415 установлена единичная ставка платы за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро – для всех остальных аэропортов страны.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.