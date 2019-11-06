Левочкины оказались среди владельцев замешанного в отмывании $20 миллиардов латвийского банка

Об этом говорится в обнародованном Слідство.Інфо расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает БизнесЦензор.

Как выяснили журналисты OCCRP, чуть меньше 10% Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну.

Однако, как стало известно из переписки Левочкиных, Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом. Под наблюдением Юлии Левочкиной он руководил почти 40 офшорными фирмами, французском виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

При этом Трехерн должен был скрывать, что бывший глава Администрации президента Януковича и его сестра - народный депутат владеют этими активами. Именно поэтому он и другие люди выступали доверенными лицами для влиятельных политиков.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был бывший "регионал" и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% банка. Еще 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Также, как установили расследователи, в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечисляли средства через через офшорную компанию Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании об отмывании денег через латвийский банк.

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Как сообщалось, Чарльз Эдвард Трехерн также фигурировал в деле Нацполиции о выводе из Госинвестпроекта группировкой Владислава Каськива $10 миллионов через счета офшоров в латвийском Trasta Komercbanka.

В частности, в деле речь шла о кипрской фирме Levidi Ventures Limited, доверительным управляющим которой в схеме собственности "Мисто банка" был указан Чарльз Эдвард Трехерн, а конечным бенефициаром – народный депутат Иван Фурсин.

Трехерн также был председателем наблюдательного совета фирмы "Centragas", на которую была оформлена "украинская" половина газового монополиста "Росукрэнерго".

Народный депутат Украины, экс-миноритарий "РосУкрЭнерго" Иван Фурсин в своей электронной декларации указал Trasta komercbanka в списке юрлиц, конечным бенефициаром которых он является. В этом же списке также украинские банки "Мисто Банк" и "Клиринговый дом", совладелией которого является сестра нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина Юлия.

Членом совета Trasta komercbanka также был человек Левочкина Артемий Ершов. Через этот банк были отмыты украденные у государства средства при осуществлении махинации во время закупки "вышек Бойко", пишет Экономическая правда.

Trasta komercbanka работает с 1989 года. Группа имела представительства в России, Украине, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и филиал на Кипре.

По состоянию на начало 2016 года Игорю Буймистеру принадлежало от 33% до 50% акций банка, Ивану Фурсину (косвенно) – от 20% до 33%. В начале 2017 года была начата процедура банкротства банка.