В проект госбюджета заложили 1,2 миллиарда на Бюро финансовых расследований

Об этом свидетельствуют материалы законопроекта "О государственном бюджете на 2020 год" на сайте парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На финансирование разработки и реализации государственных инвестиционных проектов предлагается выделить 1,84 млрд грн, в частности, в сфере здравоохранения – 772,5 млн грн, транспортной инфраструктуры – 390 млн грн, охраны окружающей среды – 190 млн грн, образования – 180 млн грн.

Помимо этого, проект госбюджета предусматривает финансирование Агентства по управлению государственным долгом – 52,76 млн грн.

Что касается реформирования Государственной фискальной службы, проект госбюджета на следующий год предлагает выделить 473 млн грн на ее реорганизацию, а также 8,6 млрд грн на Государственную налоговую и 4,13 млрд грн на Гостаможенную службы.

В целом доходы проекта госбюджета на 2020 год предусмотрено в размере 1,84 трлн грн, что по сравнению с проектом госбюджета к первому чтению на 14,18 млрд грн больше. В том числе доходы общего фонда предлагается предусмотреть в 965,9 млрд грн, что на 11,9 млрд грн больше по сравнению с вариантом госбюджета к первому чтению.

Расходы проекта госбюджета предлагается определить в 1,18 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,053 трлн грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается установить в размере 94,275 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда – 72,365 млрд грн.