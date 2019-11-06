Компания Тигипко подала заявку на покупку Херсонской нефтеперевалки, – СМИ

Об этом enkorr сообщил источник, знакомый с процессом подготовки аукциона, передает БизнесЦензор.

Заявку подало ООО "Неон Финанс", 100% уставного каптала которого принадлежит "ТАС Эссет Менеджмент" бизнесмена Сергея Тигипко. Компания была зарегистрирована 1 октября 2019 года – за 18 дней до объявления аукциона по продаже Херсонской нефтеперевалки, на который она подала заявку.

Всего по состоянию на 6 ноября заявки поступили от семи участников, названия которых официально не раскрываются. "Неон Финанс" является пока единственной компанией, которая уплатила гарантийный взнос в размере 8 млн грн и была допущена к аукциону.

Аукцион по продаже перевалочного комплекса состоит 18 ноября на площадке СЕТАМ. Это будет вторая попытка Исполнительной службы реализовать объект. Стартовая цена составляет 161,3 млн грн ($6,4 млн).

Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленном Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.

26 июля 2019 года суд передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в управление Агентству розыска и менеджмента активов (АРМА). 23 августа без проведения открытого конкурса АРМА передала в управление этот объект ООО "Вествайт Трейд". Позже Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении должностных лиц АРМА.

Через некоторое время издание "Наші гроші" сообщило, что владельцем "Вествайт Трейд" является брат одного из менеджеров группы WOG Игоря Авершина – Вячеслав Авершин. По другим данным, к компании может иметь отношение бенефициар бизнеса компании "Гран При Ойл" Петр Пинкас.

Херсонская нефтеперевалка признана вещественным доказательством по делу Сергея Курченко и арестована Печерским райсудом Киева 16 апреля 2014 года, а с осени 2014 года – на основании решения Приморского суда Одессы находится в оперативном управлении ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами". ГП ПОНП является правопреемником ГП "Феодосийское ПОНП", которое перерегистрировано после оккупации Крыма. ГП находится в сфере управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды. В 2018 году ПОНП обработал 136 тыс. тонн импортных нефтепродуктов.