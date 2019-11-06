Кабмин сменил представителя президента в комиссии по отбору членов набсоветов госбанков

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1024-р от 3 ноября обнародовано на сайте правительства.

В частности, вместо первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова в состав комиссии введена директор департамента финансов топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений Минфина Елена Дьяченко.

Согласно параграфу первому постановления Кабмина №2019/887, все члены конкурсной комиссии по отбору независимых членов набсоветов госбанков должны иметь полное высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не меньше пяти лет, опыт работы в финансовой сфере не меньше трех лет. А также полную гражданскую дееспособность, отсутствие непогашенной судимости, отсутствие административных взысканий за правонарушения, связанные с коррупцией, безупречную деловую репутацию и высокие профессиональные и моральные качества.

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Как сообщалось, Кабмин обновил состав конкурсной комиссии по отбору независимых членов набсоветов госбанков распоряжением №887 от 25 сентября.

Бывший сотрудник телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Александр Дубинский вошел в состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов государственных банков, как представитель Верховной Рады.

Представителем президента стал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, представителями Кабмина – директор департамента управления госсобственностью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Роман Кропивницкий, замминистра финансов Геннадий Плис, директор юрдепартамента Минфина Елена Скрипкина.

Напомним, после проведения реформы корпоративного управления в госбанках в 2018 году их наблюдательные советы должны состоять из девяти лиц, шесть из которых являются независимыми директорами и по одному являются представителями по квоте президента, Кабмина и Верховной Рады.

Для определения претендентов на должности независимых членов набсовета Кабмин образует конкурсную комиссию, в состав которой входит один представитель от президента, три – от Кабмина, один – от профильного комитета парламента.

Члены набсоветов должны также быть согласованы Нацбанком, который вправе потребовать смены кандидатуры.