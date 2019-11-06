Минэнерго передумало передавать единственное предприятие по добыче урановой руды "Энергоатому"

Об этом сообщил глава "Энергоатома" Юрий Недашковский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы госкомпании, в ходе проведенных совещаний глава Минэкоэнерго Алексей Оржель сообщил, что оздоровление ВостГОКа будут реализовано другими путями, в частности в 2020 году планируется выделить из госбюджета 140 млн грн на разработку Новоконстантиновского месторождения урановых руд.

Кроме того, в ближайшее время должен быть подписан новый контракт между "Энергоатомом" и ВостГОКом.

Недашковский также сообщил, что министерство рассматривает возможность привлечения частного партнера к добыче урана на ВостГОКе.

Как сообщалось, Кабинет министров 10 июля одобрил присоединение ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) к ГП "НАЭК "Энергоатом".

В ходе заседания представитель президента в правительстве Андрей Герус отмечал, что условия кредитного соглашения между "Энергоатомом" и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) предусматривают необходимость согласования такого присоединения.

Планировалось, что реорганизация ВостГОКа путем присоединения к "Энергоатому" позволит Украине сохранить уранодобывающую и перерабатывающую отрасли, и обеспечит "Энергоатому" собственную сырьевую базу с разведанными и подтвержденными запасами урана в объемах, позволяющих на 100% обеспечить потребность украинских АЭС. При этом себестоимость не будет превышать цены мировых лидеров.

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Напомним, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2018 году увеличило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 41,1% (на 343,4 тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,18 тыс. тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.