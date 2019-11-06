Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа из фракции "Слуга народа"

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №806/2019 от 5 ноября обнародован на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом №805/2019 президент уволил с этой должности Юлию Светличную.

Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в Харьковскую область в среду, 6 ноября ,Зеленский вручил Алексею Кучера служебное удостоверение и представил его общине края.

Согласно приведенной биографии, Алексей Кучер родился в 1985 году. Окончил Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. В 2011 году получил адвокатскую лицензию. Преподаватель Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году на внеочередных выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом 9 созыва по 179 округу (Харьковская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный.