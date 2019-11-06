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06.11.19 15:51

Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа из фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.

Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа из фракции "Слуга народа"

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №806/2019 от 5 ноября обнародован на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом №805/2019 президент уволил с этой должности Юлию Светличную.

Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в Харьковскую область в среду, 6 ноября ,Зеленский вручил Алексею Кучера служебное удостоверение и представил его общине края.

Согласно приведенной биографии, Алексей Кучер родился в 1985 году. Окончил Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. В 2011 году получил адвокатскую лицензию. Преподаватель Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году на внеочередных выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом 9 созыва по 179 округу (Харьковская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный.

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