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06.11.19 15:33

Кабмин выделил 1,2 миллиарда для Фонда энергоэффективности

Кабинет министров на заседании в среду, 6 ноября, выделил 1,2 млрд грн на внедрение более 2 тысяч проектов по термомодернизации многоквартирных жилых домов.

Кабмин выделил 1,2 миллиарда для Фонда энергоэффективности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это поможет уменьшить потери тепловой энергии от 20% до 50% в зависимости от выбранного типа термомодернизации.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале из закрытого заседания правительства, средства будут направлены на увеличение уставного капитала ГУ "Фонд энергоэффективности".

В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд грн в уставный капитал Фонда энергоэффективности.

Как сообщалось, новые требования к энергоэффективности жилых домов вступят в силу с 1 декабря 2019 года.

Согласно новым ГСН, жилые дома и встроенные в них помещения общественного назначения следует проектировать классом энергоэффективности не ниже "С" с учетом требований ГСН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий".

Обновленные стандарты будут распространяться на новое строительство и реконструкцию жилья.

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