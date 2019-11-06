Кабмин выделил 1,2 миллиарда для Фонда энергоэффективности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это поможет уменьшить потери тепловой энергии от 20% до 50% в зависимости от выбранного типа термомодернизации.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале из закрытого заседания правительства, средства будут направлены на увеличение уставного капитала ГУ "Фонд энергоэффективности".

В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд грн в уставный капитал Фонда энергоэффективности.

Как сообщалось, новые требования к энергоэффективности жилых домов вступят в силу с 1 декабря 2019 года.

Согласно новым ГСН, жилые дома и встроенные в них помещения общественного назначения следует проектировать классом энергоэффективности не ниже "С" с учетом требований ГСН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий".

Обновленные стандарты будут распространяться на новое строительство и реконструкцию жилья.