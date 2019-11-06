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06.11.19 15:15

Украина создаст механизм проверки решений в энергетике на совместимость с правом ЕС

Украина и ЕС создадут механизм, позволяющий европейской стороне оценивать украинские энергетические законопроекты на предмет их совместимости с правом ЕС, а также совместно проводить мониторинг принятых актов.

Украина создаст механизм проверки решений в энергетике на совместимость с правом ЕС

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в Брюсселе 5 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Стороны также договорились о дальнейшей имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС, что должно приблизить Украину к интеграции рынков газа и электроэнергии.

"Европейская сторона также заявила, что будет поддерживать Украину в трехсторонних переговорах по транспортировке газа, реформировании сектора энергетики и экологии и реформе объединенного Минэкоэнерго", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в июне Верховная Рада ратифицировала обновленное "энергетическое" Приложение 27 к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 

Согласно документу, Украина обязуется проводить консультации с Европейской комиссией по совместимости с положениями acquis ЕС (права ЕС) любого законодательного предложения в сфере энергетики. Кроме того, Украина воздерживается от введения в действие актов до того, как Европейская комиссия завершит оценку совместимости законопроекта праву ЕС.

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