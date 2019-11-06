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06.11.19 15:06

Кабмин поддержал законопроект о едином юрлице для налоговых органов

Кабинет министров Украины на заседании 6 ноября поддержал законопроект о едином юридическом лице для налоговых органов.

Кабмин поддержал законопроект о едином юрлице для налоговых органов

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Facebook, передает БизнесЦензор.

Законопроект должен решить один из ключевых вопросов, необходимых для реформирования налоговых органов, а именно – внедрение эффективной организационной структуры в них, построенной по функциональному принципу.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "о государственной службе", в соответствии с которыми:

Проект закона является взаимосвязанным с проектом закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", которым вводится новый формат деятельности ГНС и Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

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