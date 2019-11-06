Кабмин поддержал законопроект о едином юрлице для налоговых органов

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Facebook, передает БизнесЦензор.

Законопроект должен решить один из ключевых вопросов, необходимых для реформирования налоговых органов, а именно – внедрение эффективной организационной структуры в них, построенной по функциональному принципу.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "о государственной службе", в соответствии с которыми:

уточняется перечень органов власти, которые будут иметь статус контролирующего органа, устанавливается четкое разграничение их функции в сфере администрирования налогов и сборов;

налоговую инспекцию как структурных подразделений терорганов (обособленных подразделений) Госналоговой службы;

детализируются положения о делегировании полномочий на выполнение функций, предусмотренных Налоговым кодексом, законодательством по вопросам уплаты ЕСВ, в руководящей вертикали ГНС;

вносятся уточнения относительно: уровней контролирующих органов для возможности административного обжалования решений таких органов налогоплательщиками; особенностей учета крупных налогоплательщиков в тероргане (обособленном подразделении) ГНС, осуществляющего сопровождение крупных налогоплательщиков, или его структурных подразделениях;

терминологии Кодекса относительно названий органов власти, реализующих налоговую и таможенную политику;

определены особенности оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНС и Гостаможслужбы и их терорганов.

Проект закона является взаимосвязанным с проектом закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", которым вводится новый формат деятельности ГНС и Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.