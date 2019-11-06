Зеленский подписал закон о таможенных льготах для авторизированных операторов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, сегодня программы авторизованного экономического оператора уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения. При этом за последний год значительно возросло количество заключенных международных соглашений о взаимном признании АЭО – с 57 до 78.

Программа АЭО для предприятий позволяет претендовать на ускорение прохождения таможенных процедур (пониженный уровень риска; процедура упрощенного декларирования), повышение сервиса предоставления таможенных услуг (возможность поступления товаров сразу на склад компании, предупреждение об осуществлении физического досмотра груза), экономию расходов (уменьшение задержек на границе, уменьшение расходов на услуги таможенных терминалов).

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Как сообщалось, соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 2 октября.

Целью принятия документа в пояснительной записке указано введение в Украине института уполномоченного экономического оператора (далее – АЭО), аналогичного тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Согласно документу, статус авторизованного экономического оператора может получить предприятие-резидент, которое выполняет любую роль в международной цепи поставки товаров, которое соответствует ряду установленных законом критериев.

После получения такого статуса предприятие получает право применять ряд специальных упрощений при таможенном оформлении товаров, в частности, самостоятельное обеспечивать наложение пломб специального типа, использовать процедуру упрощенного декларирования и растаможивания товаров по их местонахождению.

Кроме того, авторизованный экономический оператор может претендовать на выполнение таможенных формальностей в первоочередном порядке, на снижение степени риска автоматизированной системой таможенного оформления, на использование специально определенной полосы движения в пункте пропуска через государственную границу.