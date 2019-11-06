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06.11.19 13:29

Кабмин назначил нового главу Государственной службы геологии и недр, – депутат

Кабинет министров на своем заседании 6 ноября назначил руководителем Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Романа Опимаха, победившего в конкурсе на главу ведомства. Опимах возглавляет Ассоциацию газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

Кабмин назначил нового главу Государственной службы геологии и недр, – депутат

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

30 октября стало известно, что Опимах стал победителем конкурса на замещение должности руководителя Госгеонедра.

До конца сентября Госгеонедра возглавлял Олег Кирилюк, выходец из Винницы, работавший ранее с Максимом Мартынюком, и.о. министра агрополитики, близким к Владимиру Гройсману.

Роман Опимах работает исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

В нее входят 8 компаний. Среди них "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова, Burisma Николая Злочевского, "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника, Geo-Aliance Виктора Пинчука и Vitol, Smart Energy Вадима Новинского.

Основной функцией Госгеонедра является распределение специальных разрешений на разработку недр и добычу полезных ископаемых.

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