Кабмин запретил ввоз российских вагонов с 20 ноября (обновлено)

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Кабмин перенес дату вступления в силу постановления запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России. Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", – написал Гончаренко.

Принятие соответствующего решения позднее подтвердил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В мае 2019 года было принято решение ввести с 1 марта 2020 года запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации… Сегодня правительство приняло решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года. Должны развивать свою экономику, а не спасать агрессора", – написал министр своей странице в Facebook.

По словам главы Мининфраструктуры, после введения указанного запрета в мае с марта 2020 года из России было ввезено свыше 3 тыс. грузовых вагонов устаревшего парка.

Как сообщал БизнесЦензор,Кабмин в газете Урядовый курьер в июне обнародовал принятое в мае постановление № 535, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России. Документом, помимо прочего, с марта 2020 года будет запрещено ввозить железнодорожные вагоны.

Этот запрет касается бывших в употреблении (б/у) вагонов из Российской Федерации.

Почему Кабмин еще в 2015 году не запретили ввоз ж/д вагонов из РФ читайте в материале БизнесЦензор Нужны ли Украине списанные российские вагоны