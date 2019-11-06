БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
06.11.19 13:09

Кабмин одобрил кредит на 450 миллионов евро для развития трансъевропейской транспортной сети

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил привлечение 450 млн евро кредита на развитие трансъевропейской транспортной сети.

Кабмин одобрил кредит на 450 миллионов евро для развития трансъевропейской транспортной сети

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Проект Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС, которая объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. километров скоростных железных дорог", - уточнил Гончаренко.

Кредит будет привлечен у Европейского банка реконструкции и развития. Деньги будут переданы Украинскому агентству автомобильных дорог (Укравтодор).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100