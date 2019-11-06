Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский постановил образовать Совет "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов".

Также указ постановляет утвердить положение о Совете.

Секретарем нового Совета, при согласии, назначается общественный деятель Вадим Миський, а членами - известные юристы, редактора, журналисты, продюсеры и общественные деятели, среди которых Наталья Влащенко, Павел Елизаров, Светлана Остапа, Сергей Tomилeнко и ряд других.

Также Зеленский постановил признать утратившими силу указ его предшественника на этом посту Петра Порошенко от 23 февраля 2016г № 61 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова" и сопутствующие ему.