ДТЭК Ахметова подтвердил размещение "зеленых облигаций" на 325 миллионов евро

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"ДТЭК ВИЭ первым среди украинских компаний разместил специализированные ценные бумаги для развития возобновляемой энергетики. Дебютные зеленые еврооблигации со сроком обращения пять лет размещены на сумму 325 млн евро по ставке 8,5% годовых", - сообщает ДТЭК.

ДТЭК сообщает, что средства, привлеченные от размещения зеленых еврооблигация, будут направлены на проекты ДТЭК ВИЭ в возобновляемой энергетике. Зеленые еврооблигации ДТЭК с 12 ноября войдут в листинг на бирже Euronext Dublin.

Ранее о планах ДТЭК разместить "зеленые облигации" сообщали СМИ.

Как сообщалось, ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что нидерландская компания DTEK Renewables B.V. ("ДТЭК ВИЭ"), консолидирующая активы энергохолдинга "ДТЭК" в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ), планирует привлечь 300-350 млн евро от размещения евробондов.

В документах компании указывается, что все привлеченные средства будут направлены на финансирование "зеленых" проектов, в том числе для рефинансирования ранее полученных средств от банков и акционера за последние два года.

Привлечение средств должно позволить "ДТЭК ВИЭ" реализовать план по расширению своих установленных мощностей наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с примерно 0,95 ГВт, ожидаемых на конец этого года.

Компания, в частности, намерена построить Тилигульскую ВЭС мощностью 565 МВт, сейчас на площадке будущей станции осуществляется ветромониторинг и оценка воздействия на окружающую среду.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Также "ДТЭК ВИЭ" находится в активной фазе строительства трех проектов в солнечной энергетике общей мощностью 390 МВт: Васильковская, Павлоградская и Троицкая гелиоэлектростанции. Реализация этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской области, запланирована в 2020-2021 годах.