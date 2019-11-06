Германия хочет защитить "Северный поток-2" от газовой директивы ЕС, – Bild

Об этом со ссылкой на Европейскую правду сообщает БизнесЦензор.

Газовая директива ЕС, обновленная в этом году, предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ. Изменения в директиву позволили распространить ее также на газопроводы из третьих стран, в частности "Северный поток-2".

В результате ее внедрения "Газпром" больше не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Российское же законодательство дает "Газпрому" монополию на экспорт природного газа за пределы России.

Газовая директива делает исключение для газопроводов, которые были построены до 23 мая 2019 года - на них она не распространяется.

Правительство Германии подало в сентябре в Бундестаг проект ратификации обновленной газовой директивы, в котором есть запись о дате 23 мая 2019 года. Однако из документов, к которым получило доступ немецкое издание, следует, что этой записи нет в поправке, поданной 5 ноября правящей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ - за двое суток до голосования за проект в Бундестаге.

Как утверждают коалиционные партии, газовая директива "дает привилегированный статус существующим инвестициям с целью защиты законных ожиданий. (...) В этом контексте при определении того, был ли завершен проект до даты вступления (законодательства) в силу, следует принять во внимание все обстоятельства дела". Поправка предусматривает замену даты на формулировку "существующие инвестиции". Это означает, что текущие инвестиции, такие как "Северный поток-2", могут рассчитывать на исключение из-под действия права ЕС.

Издание отмечает, что это будет явным нарушением директивы ЕС, которое Брюссель точно охарактеризует как неприемлемое.