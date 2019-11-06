BMW увеличил прибыль благодаря мерам по повышению эффективности

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) в июле-сентябре увеличилась на 33%, до 2,29 млрд евро с 1,72 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка повысилась на 7,9%, до 26,67 млрд евро с 24,71 млрд евро.

Чистая прибыль составила 1,55 млрд евро по сравнению с 1,39 млрд евро годом ранее. В расчете на акцию прибыль выросла до 2,31 евро с 2,07 евро.

"Меры по повышению эффективности, которые мы принимаем, приносят свои плоды", - заявил финансовый директор BMW Николас Питер, добавив, что компания показывает высокие результаты по сравнению с конкурентами, с учетом сложных условий в автомобильной отрасли.

Рентабельность по EBIT автомобильного подразделения в третьем квартале выросла до 6,6% с 4,4%, показатель бизнеса по выпуску мотоциклов уменьшился до 6,3% с 6,9%.

Продажи автомобилей под марками BMW, Mini и Rolls-Royce в июле-сентябре увеличились на 3,6% - до 592,303 тыс. с 590,415 тыс. за тот же период прошлого года. Продажи мотоциклов выросли на 9,9%, до 39,818 тыс.

Компания в третьем квартале установила новый рекорд по объему продаж, отмечается в сообщении. Продажи под марками BMW, Mini и Rolls-Royce в июле-сентябре увеличились на 3,6%, до 613,361 тыс. автомобилей с 592,303 тыс. за тот же период прошлого года. Продажи мотоциклов подскочили на 9,9%, до 43,744 тыс. с 39,818 тыс.

В январе-сентябре было реализовано 1 млн 866,198 тыс. автомобилей (повышение на 1,7%). Объем поставок в Европе за этот период незначительно снизился в годовом выражении (на 0,8%) и составил 809,497 тыс. машин, при этом в Германии был зафиксирован рост на 6,5%, до 239,601 тыс. В Азии продажи автомобилей выросли на 6,8%, достигнув 681,773 тыс. машин, в частности, в Китае - на 14,5%. В то же время в Северной и Южной Америке показатель практически не изменился в годовом выражении и составил 334,785 тыс. автомобилей, в том числе в США - 261,278 тыс.

BMW оставила в силе прогноз на 2019 год, предполагающий небольшое увеличение продаж автомобилей и рентабельность по EBIT автомобильного подразделения на уровне 4,5-6,5%. Также компания подтвердила, что рассчитывает сэкономить более 12 млрд евро в рамках текущей программы сокращения расходов.

Акции BMW слабо меняются в ходе торгов в среду. Капитализация компании с начала года выросла на 2,9%, до 47,87 млрд евро.