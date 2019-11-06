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06.11.19 11:25

Ryanair прекратила полеты 3 самолетов Boeing из-за трещин

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, приостановила полеты как минимум трех самолетов Boeing 737 из-за обнаружения трещин в их деталях.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает The Guardian, трещины были замечены между крылом и фюзеляжем.

Ryanair - не первая авиакомпания, столкнувшаяся с этой проблемой. Обнаружение трещин в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за их сходства с вилками для корнишонов, уже привело к прекращению эксплуатации 50 самолетов Boeing по всему миру.

На прошлой неделе крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. прекратила эксплуатацию трех самолетов Boeing737 NG в связи с обнаружением аналогичных трещин.

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