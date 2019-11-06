Ryanair прекратила полеты 3 самолетов Boeing из-за трещин

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает The Guardian, трещины были замечены между крылом и фюзеляжем.

Ryanair - не первая авиакомпания, столкнувшаяся с этой проблемой. Обнаружение трещин в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за их сходства с вилками для корнишонов, уже привело к прекращению эксплуатации 50 самолетов Boeing по всему миру.

На прошлой неделе крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. прекратила эксплуатацию трех самолетов Boeing737 NG в связи с обнаружением аналогичных трещин.