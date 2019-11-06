БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
06.11.19 11:15

Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда. ФОТО

Крюковский вагоностроительный завод сообщает о начале испытаний нового дизельного поезда ДПКр-3.

Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу завода сообщает БизнесЦензор.

"На днях новый дизель-поезд ДПКр-3, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе, впервые покинул территорию предприятия и отправился на испытания на железную дорогу", - сообщает завод.

Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский Днепропетровской области. Продолжаются подготовительные работы, устанавливается оборудование для проведения прочностных, тормозных, динамических и других испытаний.

"Сегодня-завтра дизель-поезд выйдет в пробег на отрезке пути Новомосковск-Баловка. Испытания продлятся по специальной программе и продлятся более месяца", - сообщает завод.

Региональный дизель-поезд ДПКр-3 - второй отечественный дизель-поезд, созданный на Крюковском заводе. Он имеет три вагона. Два являются главными и моторными, один вагон - промежуточный - безмоторный.

Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт. В них усиленн экологический стандарт отработанных газов силовой установки.

Всего в трех вагонах 170 мест. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники, индивидуальные розетки с USB-разъемом.

В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части - не менее 450 мм. Между креслами один подлокотник, индивидуальные розетки. В каждом из вагонов будут по два багажных стеллажа.

Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 01
Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 02
Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 03
Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 04
Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100