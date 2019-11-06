Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу завода сообщает БизнесЦензор.

"На днях новый дизель-поезд ДПКр-3, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе, впервые покинул территорию предприятия и отправился на испытания на железную дорогу", - сообщает завод.

Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский Днепропетровской области. Продолжаются подготовительные работы, устанавливается оборудование для проведения прочностных, тормозных, динамических и других испытаний.

"Сегодня-завтра дизель-поезд выйдет в пробег на отрезке пути Новомосковск-Баловка. Испытания продлятся по специальной программе и продлятся более месяца", - сообщает завод.

Региональный дизель-поезд ДПКр-3 - второй отечественный дизель-поезд, созданный на Крюковском заводе. Он имеет три вагона. Два являются главными и моторными, один вагон - промежуточный - безмоторный.

Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт. В них усиленн экологический стандарт отработанных газов силовой установки.

Всего в трех вагонах 170 мест. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники, индивидуальные розетки с USB-разъемом.

В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части - не менее 450 мм. Между креслами один подлокотник, индивидуальные розетки. В каждом из вагонов будут по два багажных стеллажа.









