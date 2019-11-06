Закон об увольнении половины судей Верховного суда обнародован в официальной прессе

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днемего опубликования, кроме подпункта 16 пункта 1 раздела I этого Закона, который вступает в силу с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении Судебной власти Украины.

4 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1008, предусматривающий, в частности, сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей. Норма о сокращении количественного состава Верховного суда внесена в закон о судоустройстве и статусе судей.

Законопроект также вносит изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). В частности, уточняется, что ВККС является коллегиальным органом. Кроме того, законопроект предусматривает изменения в законы об очищении власти, о Высшем совете правосудия (ВСП).

1 октября в своем письме к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила, что законопроект №1008 предусматривает широкомасштабные изменения, которые могут иметь значительные последствия для независимости судебной системы.

3 октября посол ЕС в Украине Матти Маасикас также сообщил, что Европейский союз разделяет обеспокоенность Совета Европы из-за проекта судебной реформы президента Зеленского.

25 октября Верховный суд официально обратился к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой ветировать его законопроект №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".