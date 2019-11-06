Фонд гарантирования продает офис банка Климова в Одессе за 114 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

Начальная цена лота – 113,69 млн грн.

Недвижимое имущество расположено в Приморском районе Одессы на проспекте Шевченко, дом 8А.

Торги состоятся 8 ноября о английской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи. Средства, вырученные в результате аукциона, пойдут на погашение кредиторских требований АО "Имэксбанк".

Как сообщалось, в конце 2018 года Фонд гарантирования подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджерам "Имэксбанка" о взыскании 19 млрд грн причиненного вреда (среди ответчиков – в том числе и экс-нардеп Леонид Климов).

На 1 января 2019 года вкладчикам "Имэксбанка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,2 млрд грн (95,5% запланированных выплат). Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 9,3 млрд грн.

Фонд сообщал, что оценочная стоимость активов "Имэксбанка" составляет менее 15% от суммы, зафиксированной в бухгалтерской отчетности банка: в то время, как "на бумаге" стоимость активов, включенных в конкурсную массу, составляет 14,95 млрд грн, четыре независимых субъектов оценочной деятельности оценили их в 2,1 млрд грн.

По данным Фонда, 90% корпоративных кредитов в "Имэксбанка" – инсайдерские. Речь идет о 13,1 млрд грн. Единственное обеспечения по половине портфеля – стадион в Одессе ("Черноморец").

Фонд констатировал, что за несколько месяцев до признания "Имэксбанка" неплатежеспособным из него были выведены высоколиквидные залоги (в т.ч. недвижимость у моря) по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики оценили его на уровне 1,2 млрд грн.

Нацбанк заявлял, что обеспечением по кредитам рефинансирования для "Имэксбанка" (на 3,47 млрд грн) выступает в т.ч. стадион "Черноморец" и ряд объектов коммерческой недвижимости в Одессе.