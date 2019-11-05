Зеленский поручил обеспечить назначение пенсий через мобильное приложение

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

В ходе встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров Зеленский подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца 2019 года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Как сообщалось, Пенсионный фонд с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение "Пенсионный фонд", позволяющее получить возможность доступа к электронным сервисам с помощью смартфонов и планшетов.

В августе Пенсионный фонд запустил сервис "е-пенсия" для подачи заявок на назначение выплат в электронном формате. Через веб-портал электронных услуг ПФУ можно самостоятельно подать документы, необходимые для получения пенсионного обеспечения, после чего забрать удостоверение и выплату в отделении.

Также Пенсионный фонд начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел (ретроконверсию), в ходе которой планируется перевести 10 млн действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года.