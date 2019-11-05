Зеленский поручил подготовить план улучшения позиций Украины в Doing Business

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение следующих задач. Тимофею Милованову – министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019 года", – сказал Зеленский в ходе встречи с правительством и руководством Верховной Рады.

Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности, до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий.

Кроме того, министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

"Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, Минэкономики должно до 31 декабря подготовиться к введению рынка земли.

"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перемещение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что Минэкономики должно до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаниях.

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Министру финансов Оксане Маркаровой президент поручил до 31 декабря 2019 года создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП и смягчение их ответственности за нарушение установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

Владимир Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" до 31 декабря 2019 года.

Также Минэкоэнерго до конца текущего года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют субъекты естественных монополий.

Кроме того, до 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должно реформировать угольную отрасль.

Перед министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах.

Также Криклий должен до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам.

Как сообщалось, в последнем рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, Украина заняла 64 место, улучшив свой результат на 7 позиций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что команда президента приложит максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business.

Напомним, в программе президента Петра Порошенко "Украина 2020" (составлена в 2014 году) одной из целей было указано достижение 20 места в рейтинге Doing Business.