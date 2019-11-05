ДТЭК Ахметова разместил "зеленые облигации" на 325 миллионов евро, – СМИ

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, купон по облигациям определен на уровне 8,5%, доходность – 8,75% годовых, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, спрос на облигации составил 350 млн евро.

Другой источник на рынке ранее уточнил, что планируемый объем размещения составлял 300 млн евро, срок обращения – 5 лет с возможностью досрочного погашения через два года.

Ориентир доходности был установлен в диапазоне 8,5-8,75% годовых.

Организаторы размещения м Raiffeisen Bank International AG и "Ренессанс Капитал", road show проходило в США и Европе, начиная с 24 октября.

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Как сообщалось, ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что нидерландская компания DTEK Renewables B.V. ("ДТЭК ВИЭ"), консолидирующая активы энергохолдинга "ДТЭК" в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ), планирует привлечь 300-350 млн евро от размещения евробондов.

В документах компании указывается, что все привлеченные средства будут направлены на финансирование "зеленых" проектов, в том числе для рефинансирования ранее полученных средств от банков и акционера за последние два года.

Привлечение средств должно позволить "ДТЭК ВИЭ" реализовать план по расширению своих установленных мощностей наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с примерно 0,95 ГВт, ожидаемых на конец этого года.

Компания, в частности, намерена построить Тилигульскую ВЭС мощностью 565 МВт, сейчас на площадке будущей станции осуществляется ветромониторинг и оценка воздействия на окружающую среду.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Также "ДТЭК ВИЭ" находится в активной фазе строительства трех проектов в солнечной энергетике общей мощностью 390 МВт: Васильковская, Павлоградская и Троицкая гелиоэлектростанции. Реализация этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской области, запланирована в 2020-2021 годах.