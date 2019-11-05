Суд отказался арестовать имущество бывшего владельца "Дельта Банка"

В качестве третьего лица в этом деле фигурирует сам "Дельта Банк", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Заявленные денежные требования Фонд обосновывает вредом, "причиненным банку решениями ответчика об увеличении уставного капитала банка за счет фиктивных требований, выводом средств в результате операции по долгосрочному погашению субординарного долга перед компанией контроллером ответчика".

Фонд гарантирования просил суд наложить арест на транспортные средства М. Лагуна (Porshe, Land Rover Range Rover, Bentley Continental GT), на корпоративные права участника ООО "Белгород Водоканал" и ООО "Белград", на недвижимое имущество (106 позиций).

Однако суд решил, что Фонд не смог в достаточной мере обосновать необходимость ареста имущества для обеспечения иска.

Напомним, 16 сентября тот же Хозсуд Киева удовлетворил заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося "Дельта Банка" и оставил без рассмотрения иск Фонда гарантирования к ним о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.

Среди ответчиков в этом деле были в том числе экс-глава наблюдательного совета "Дельта Банка", его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета этого банка (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и другие).

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Ранее Фонд гарантирования оценивал возможные потери кредиторов "Дельта Банка" в результате доведения его до банкротства бывшим собственником в сумму не менее 24,5 млрд грн.

При этом Фонд заявлял, что рыночная стоимость активов "Дельта Банка" была определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной "на бумаге" на 1 января 2017 года (94,27 млрд грн).

На 1 июня 2019 года вкладчикам "Дельта Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,74 млрд грн (96,9% запланированных выплат).

К середине марта 2018 года долг "Дельта Банка" перед НБУ по рефинансированию составлял 8 млрд грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.