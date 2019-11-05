Экспорт зерновых достиг 20 миллионов тонн

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано почти 14,5 млн тонн зерновых, в частности, почти 8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – более 4,7 млн тонн и фуражной пшеницы более 3,2 млн тонн), ячменя – более 2,8 млн тонн, кукурузы – 3,2 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано свыше 3,8 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано свыше 2,1 млн тонн масличных культур.