На ремонт и строительство дорог в госбюджете заложено 74 миллиарда, – министр

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Рекордный объем финансирования дорожной инфраструктуры – 73,7 млрд грн, что на 36% больше в сравнении с 2019 годом. В два раза увеличены расходы на безопасность дорожного движения – 3,17 млрд грн. Строительство и реконструкция мостов - 500 млн грн", – написал Криклий.

Также в пять раз увеличено финансирование развития аэродромных комплексов - 1,07 млрд грн, на обеспечение эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов заложено 116 млн грн.

"В рамках проектов МФО планируются программы развития городского пассажирского транспорта в городах Украины (400 млн грн) и модернизация украинской железной дороги (200 млн грн). И, конечно, мы и близко не планируем останавливать на этом наше сотрудничество с международными финансовыми организациями. Со второго полугодия 2020 года ожидаем дополнительное финансирование проектов развития инфраструктуры за счет превышения поступлений таможенного НДС и акцизов", – добавил Криклий.

Как сообщалось, на заседании в воскресенье, 3 октября, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.