Кабмин заложил в госбюджет 15 миллиардов на культуру и спорт

Как сообщает пресс-служба министерства, таким образом бюджетные расходы на развитие культуры и спорта вырастут на 23%, передает БизнесЦензор.

В частности, на креативные индустрии и развитие культуры в проекте госбюджета предусмотрено выделить 6,2 млрд грн, на спорт – 4,1 млрд грн, на информационную политику – 2,6 млрд грн.

Кроме того, впервые заложена программа мобильности молодежи (500 млн грн) и раскрытие туристического потенциала (240 млн грн).

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, кроме того в государственном бюджете впервые предусмотрено финансирование программы "Сшивание страны - проект мобильности молодежи" в сумме 500 млн грн, а также программ раскрытия туристического потенциала страны на 240 млн грн.

Кроме того, проектом госбюджета предусмотрено 54 млн грн на создание Музея современного искусства Украины, 50 млн грн на финансовую поддержку ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ" для телеканала с логотипом "АТR". Кроме того, увеличены расходы на Международный детский центр "Артек" в сумме 9,8 млн грн на капитальный ремонт в лагере.