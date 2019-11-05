Саудовская Аравия объявила о проведении IPO крупнейшей в мире нефтяной компании

Согласно сообщению компании, акции будут предложены на бирже Саудовской Аравии – Tadawul, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Цену размещения и итоговое количество акций, которые будут размещены, определят по итогам сбора заявок от инвесторов.

Предложение доступно индивидуальным инвесторам (граждане Саудовской Аравии, иностранные граждане, проживающие на территории страны, а также граждане стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива), и квалифицированным (институциональным) инвесторам.

Как отмечается в сообщении, для участия иностранных компаний в IPO Управление рынков капитала Саудовской Аравии упростило условия для получения ими статуса квалифицированного инвестора.

Над размещением компании будет работать масштабный пул международных банков. Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO Saudi Aramco назначены Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC Saudi Arabia, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia и Samba Capital. Кроме того, на локальном рынке над сделкой будут работать саудовские инвестиционные компании.

Также в качестве координаторов предложения акций компании за пределами Саудовской Аравии выступят банки Societe Generale, UBS, BNP Paribas, BOCI Asia, Credit Agricole, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, SMBC Nikko, RBC Europe и Banco Santander.

Согласно сообщению компании, один из банков будет назначен стабилизирующим агентом и получит от акционера право приобрести дополнительно до 15% от общего числа размещенных акций по цене размещения.

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IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории (на данный момент им является размещение Alibaba на $25 млрд, состоявшееся в 2014 году). Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств от размещения не получит.

При размещении 2% акций на первом этапе объем IPO может составить $40 млрд при оценке всей компании в $2 трлн.

Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.

Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2019 года составила $68 млрд, выручка – $244 млрд, свободный денежный поток – $59 млрд.

Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября.

За 2020 календарный год Saudi Aramco намерена выплатить как минимум $75 млрд дивидендов.

По данным источников Wall Street Journal, сама Saudi Aramco рассчитывает на оценку примерно в $1,7 трлн, в середине диапазона $1,6-1,8 трлн.

Bank of America Merrill Lynch оценивает компанию в широком диапазоне $1,2-2,3 трлн, EFG Hermes – от $1,55 трлн до $2,1 трлн. При капитализации в $2 трлн Saudi Aramco будет стоить вдвое дороже ближайшего преследователя – американской корпорации Microsoft.