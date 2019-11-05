Объем реализованной промышленной продукции вырос на 3,7%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности сократился на 6,4%, к августу 2019 года – на 3,6%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года снизилась на 2,5% (к августу 2019 года – на 3,1%), перерабатывающей промышленности – сократилась на 5% (к августу 2019 года – на 1,2%).

В общем объеме реализации промпродукции за 9 месяцев 2019г. наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (64,2%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (17,9%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,7%), металлургическое производство (16,7%).

Как сообщалось, в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.