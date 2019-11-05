Россия построит новый крупнейший завод по производству полиэтилена

Как сообщили в госкорпорации, комплекс будет производить до 3 млн тонн полиэтилена в год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Продукция будущего комплекса имеет экспортный потенциал в страны Европы, Азии, Индии и Китая. Проект масштабный – только на этапе строительства мы привлечем больше 25 тысяч специалистов. Запуск первой очереди планируем на 2023-2024 годы, а на полную мощность выйдем в 2025 году", – рассказал генеральный директор АО "Русгаздобыча" Константин Махов.

"Газпром" и "Русгазодобыча" уже создают в Усть-Луге комплекс по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ. Проект предусматривает строительство мощностей по ежегодной переработке 45 млрд кубометров газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.

Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге в конце августа.

Глава госкорпорации Игорь Шувалов тогда говорил, что лимит участия ВЭБа в проекте – 111 млрд рублей на одном этапе на один год.

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Как сообщалось, ранее Евросоюз одобрил запрет некоторых пластиковых изделий одноразового использования (посуды, пакетов, трубочек для питья, а также ватных палочек) из пластика и полиэтилена.

В частности, некоторые одноразовые пластиковые изделия, которые легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году. Страны-члены ЕС также будут обязаны к 2025 году перерабатывать 90% пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.

Европарламентарии включили в список одноразовых изделий, подлежащих запрету, также очень легкие пластиковые пакетики, контейнеры для еды и изделия из пластика, которые подвергаются биодеградации (по мнению критиков, они не разлагаются полностью).