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05.11.19 17:03

Долг предприятий "Укроборонпрома" по зарплате достиг 450 миллионов

За последние три года задолженность по зарплате на 43 предприятиях "Укроборонпрома" выросла и составляет более 445 млн грн.

укроборонпром

Об этом генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус сообщил интервью Укринформу, передает БизнесЦензор.

"Задолженность по зарплате на 43 предприятиях составляет более 445 млн грн. Она существенно выросла за последние три года. И это только то, что мы должны людям. Кроме того, что касается зарплат, там еще есть задолженность 700 млн грн в виде недоплаты налогов в бюджет. Еще 415 млн грн – это задолженность по спецпенсиям", – рассказал Абромавичус.

По словам главы госконцерна, просроченная задолженность по кредитному портфелю "Укроборонпрома", который составляет около 10 млрд грн, достигает 4,8 млрд грн.

"Также у нас есть просроченная задолженность поставщикам в размере 4,2 млрд грн", – уточнил Абромавичус.

При этом глава концерна отметил, что наибольшие задолженности сконцентрированы на нескольких предприятиях, поэтому, с решением этих вопросов будет решена львиная доля проблем "Укроборонпрома".

"Моя цель, как и цель всей моей команды, чтобы до конца года вот эта цифра по 43 предприятиям и 445 млн.грн долгов стала существенно ниже. Хотелось бы до Нового года выйти к людям с минимальной задолженностью", – заявил Абромавичус.

Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

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