Минцифры обещает начать консультации для малого и среднего бизнеса

Об этом говорится в сообщении Министерства в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Минцифры работает над созданием консалтинговых зон для предпринимателей, которые будут работать в онлайн- и офлайн-режиме и будут доступны гражданам со всех уголков Украины. Чтобы предприниматели смогли получать доступные и профессиональные консультации по систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, hr, маркетинга и продаж", - сказано в сообщении.

Сейчас разрабатываются учебные методики и программа.

"Мы стремимся, чтобы эта информация была наиболее полезной и востребованной для бизнеса, поэтому призываем молодых предпринимателей анонимно поделиться своими проблемами, трудностями и вызовами, которые им приходится преодолевать ежедневно. Опрос продлится до 20 ноября 2019 года", - отметили в Минцифры.