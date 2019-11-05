Суд разблокировал передачу Гостиного двора в управление Киева

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Теперь дело за Кабмином – передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для его реставрации. Отдельно хочу поблагодарить общественность, которая поддерживала все это время город. Только вместе мы можем достичь результата", – подчеркнул директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Напомним, 25 марта текущего года следственный судья Печерского районного суда города Киева Писанец В. А. рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство о наложении ареста на здание Гостиного двора. В ходатайстве было отказано.

В документе было сказано, что постановление может быть обжаловано непосредственно в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней со дня его объявления.

Гостиный двор – памятник архитектуры местного значения. Здание построено в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры, но 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина "Об исключении здания Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры, находящихся под охраной государства".

В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении архитектурного памятника Гостиного двора в государственную собственность.

Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.

В 2014-2016 суды отменили разрешение на выполнение строительных работ, после чего работы прекратились.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание – памятник архитектуры "Гостиный двор" Региональному отделению ФГИ по городу Киев.

Киевский городской голова отметил, что столичная власть ожидает на передачу в собственность общины Киева Гостиного двора, который суд вернул в государственную собственность. Город готов взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.