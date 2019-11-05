Конкурсная комиссия начала отбор двух новых членов НКРЭКУ

Соответствующее решение было принято комиссией 5 ноября, по истечению пятидневного срока (пять рабочих дней) с момента увольнения двух предыдущих членов регуляторного органа – Евгения Маглеваного и Александра Формагея, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение принято, объявляем конкурс на две должности членов НКРЭКУ", – сказал по итогам голосования за соответствующее решение глава комиссии Василий Котко.

Согласно проекту решения, зачитанному перед его принятием, документы для участия в конкурсе принимаются с 6 ноября по 20 декабря включительно.

Как сообщалось, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил с должностей членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Евгения Маглеваного и Александра Формагея. В тот же день глава государства временно, до дня назначения новых членов НКРЭКУ, избранных по результатам открытого конкурсного отбора (но не более чем на три месяца), определил членами комиссии Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду. 5 ноября обновленный состав комиссии путем тайного голосования избрал ее главой Валерия Тарасюка вместо Оксаны Кривенко.