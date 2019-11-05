Центробанк Китая снизил процентную ставку впервые за 4 года

Народный банк Китая сообщил о снижении ставки в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) финансовых учреждений на 5 базисных пунктов – до 3,25% с 3,30%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Центробанк Китая сообщил, что занял финансовым учреждениям 400 млрд юаней ($56,92 млрд) в рамках механизма, что немного меньше пакета кредитов MLF на сумму 403,5 млрд юаней, срок погашения которых истекает во вторник.

Как отмечает агентство, в последние недели китайские государственные облигации распродавались из-за опасений, что власти могут занять более осторожную позицию в денежно-кредитной политике, несмотря на более резкое, чем ожидалось, замедление темпов экономического роста.

По мнению аналитиков, снижение ставки может быть признаком того, что шаги китайского центрального банка становится более предупредительными и что регулятор стремится ослабить опасения инвесторов по поводу того, что более высокая инфляция помешает ему принять новые меры стимулирования.

Как сообщалось, ФРС по итогам заседания 29-30 октября снизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых.

Европейский центробанк (ЕЦБ) по итогам заседания 24 октября оставил ставки без изменений, но подтвердил возобновление скупки активов с 1 ноября в объеме 20 млрд евро в месяц.