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05.11.19 19:18

Кабмин предложил потратить 250 миллионов на создание Фонда национального богатства

В доработанном ко второму чтению проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено выделить 250 млн грн на создание Фонда национального богатства.

Кабмин предложил потратить 250 миллионов на создание Фонда национального богатства

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, указанные 250 млн грн будут направлены на создание и функционирование Фонда (в том числе пополнение уставного капитала).

Как сообщалось, в интервью Цензор.НЕТ министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Вот Фонд национального богатства должен управлять компаниями, которые не планируется приватизировать. Это, в частности, "Нафтогаз Украины" или "Ощадбанк".

Ранее советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак заявлял, что Фонду национального благосостояния могут быть переданы 1-2 млн га государственных земель, права аренды с которых могут сгенерировать 10 млрд грн в год.

Напомним, программой деятельности правительства, презентованной 30 сентября, предусмотрено создание Фонда национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия. О создании такого фонда перед выборами также заявлял президент Владимир Зеленский.

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