Задержанный на взятке после жалобы Зеленскому глава лесхоза вышел под залог

Об этом сообщил адвокат чиновника Игорь Черезов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Господин Сыса вышел под залог вчера (в понедельник, – ред.)", – сказал Черезов.

По словам юриста, необходимую сумму (4,99 млн грн) внесли родственники его подзащитного.

При этом адвокат затруднился ответить, будет ли подана апелляция на меру пресечения.

"Мы еще обсуждаем этот вопрос", – сказал Черезов.

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Как сообщалось, 28 октября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в Харьковской области по месту жительства отдельных должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний в рамках расследования возможных злоупотреблений при продажи древесины.

Перед этим, во время поездки президента Владимира Зеленского в Харьковскую область 17 июля, директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский заявил о фактах незаконного использования лесных ресурсов. По словам Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор конкурирующего "Гутянского лесхоза" Виктор Сыса.

Уже вечером 30 октября Сыса был задержан при попытке дать взятку $100 тыс. детективу НАБУ.

По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажи лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сысе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере 4,99 млн грн.